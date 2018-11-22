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В кулинарном ролике обнаружили оптическую иллюзию, «ломающую» зрение

Общество

Иллюзию вызывает «эффект водопада», о котором писал еще Аристотель

Вашингтон, 22 ноября 2018, 12:13 — REGNUM  В социальных сетях появилась очередная оптическая иллюзия — ролик, на котором кожа индейки движется. Однако изначально видео было предназначено вовсе не для того, чтобы пользователи ломали над ним голову, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пользователь Reddit с ником Dently поделился кулинарным роликом с пошаговой инструкцией приготовления индейки ко Дню благодарения. Сначала повар делает специальный рассол, затем смешивает его с другими ингредиентами и готовит блюдо на гриле. Юзер заметил, что если не отрываясь смотреть в центр вращающегося рассола в кастрюле со второй минуты ролика до тех пор, пока в кадре не появится индейка, можно заметить оптическую иллюзию — кожа птицы также будет вращаться.

За сутки пост набрал более 19 тыс. одобрительных голосов и свыше 700 комментариев. Пользователи не понимали, как объяснить это явление, пока к ним на помощь не пришел юзер с ником oktofeellost. Он объяснил, что этот феномен называется «эффектом водопада», о котором писал еще Аристотель. Суть этого явления в том, что длительное наблюдение за движущимся объектом способно нарушить восприятие скорости движения, а также исказить информацию о направлении движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что популярная оптическая иллюзия из Японии, якобы способная определить уровень стресса, оказалась фейком. Её создал не японский профессор, как утверждали в сети, а графический дизайнер и иллюстратор с Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Оптическая иллюзия, способная определить уровень стресса, оказалась фейком

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