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В Астрахани представили огневой комплекс для подготовки пожарных

Общество

Тренировочные устройства способны имитировать горение железнодорожной цистерны, лестницы, аппаратов под напряжением

В Астрахани представили огневой комплекс для подготовки пожарных
Цитата из х/ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США
Кнопка пожарной тревоги

Астрахань, 22 ноября 2018, 11:50 — REGNUM  Возможности нового автоматизированного учебно-тренировочного огневого комплекса для подготовки пожарных и газоспасателей представили в Астрахани специалисты отряда ведомственной пожарной охраны компании (ОВПО) «Газпром добыча Астрахань». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Комплекс предназначен для отработки практических навыков пожарных и спасателей по ликвидации нештатных ситуаций: пожаров, аварий и других ЧС на объектах нефтяной и газовой промышленности.

«В Астраханской области ООО «Газпром добыча Астрахань» стало первым, кто приобрел подобный комплекс для ведомственных пожарных. Многие тренажеры, обеспечивающие как физические нагрузки, так и психологическую подготовку, для нашего региона являются уникальными», — сообщил начальник ОВПО Алексей Стефаненко.

Отмечается, что новые тренировочные устройства способны имитировать горение железнодорожной цистерны, лестницы, дверей, потолка, аппаратов под напряжением.

«Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром», являющееся единым промышленным комплексом по добыче и подготовке пластовой смеси Астраханского газоконденсатного месторождения с выработкой товарной продукции.

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Противопожарная безопасность
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