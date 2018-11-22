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Pussy Riot пожаловались на «притеснения» в Страсбург

Общество

В июле в «Лужниках» три участницы группы и Верзилов устроили скандал

Москва, 22 ноября 2018, 11:47 — REGNUM  Скандальная панк-группа Pussy Riot обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Её участницы не согласны с арестом за акцию, предпринятую на финальном матче мундиаля в «Лужниках», пеедает 22 ноября радиостанция «Говорит Москва».

Активистки Pussy Riot и акционист Пётр Верзилов полагают, что группу привлекли к административной ответственности за «художественно-политическую акцию», что является нарушением их права свободно выражать свою точку зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в «Лужниках» три участницы группы и Верзилов устроили скандал, выбежав на футбольное поле в полицейской форме. Их признали виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей спортивных соревнований и отпраивли под стражу на 15 суток.

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