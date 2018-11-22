Pussy Riot пожаловались на «притеснения» в Страсбург

Москва, , 11:47 — REGNUM Скандальная панк-группа Pussy Riot обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека. Её участницы не согласны с арестом за акцию, предпринятую на финальном матче мундиаля в «Лужниках», пеедает 22 ноября радиостанция «Говорит Москва».

Активистки Pussy Riot и акционист Пётр Верзилов полагают, что группу привлекли к административной ответственности за «художественно-политическую акцию», что является нарушением их права свободно выражать свою точку зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в «Лужниках» три участницы группы и Верзилов устроили скандал, выбежав на футбольное поле в полицейской форме. Их признали виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей спортивных соревнований и отпраивли под стражу на 15 суток.

Читайте также: Мосгорсуд оставил под стражей четверых участников Pussy Riot

Читайте ранее в этом сюжете: Россия обжаловала решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot