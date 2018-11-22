Доверие к ж/д транспорту повышается, в том числе благодаря «Иволге»

Москва, , 11:35 — REGNUM Мнение пассажиров о транспорте в сфере железнодорожных перевозок значительно улучшилось, а доверие к этому виду сообщения стало выше, в том числе благодаря новым поездам «Иволга». Об этом заявил 20 ноября председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, выступая на форуме «Транспортная неделя ― 2018» в рамках секции «Urban Transport. Цифровизация городских и пригородных перевозок».

«Сегодня во многих странах концепция транспортного планирования меняется: считается, что большее значение имеет не способ передвижения, а возможность максимально быстро попасть из точки A в точку B, ― пояснил Илья Зотов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. ― И задача города ― организовать транспортную систему таким образом, чтобы человеку было удобно и комфортно добираться».

По его словам, особенность городских железнодорожных перевозок в том, что подвижной состав едет на небольшие расстояния, с частыми остановками и рассчитан на обслуживание большого пассажиропотока. В связи с этим формируются и требования к конструкции вагонов. В её основе должен лежать модульный принцип, а также идея единого безбарьерного пространства поезда, чтобы пассажиры могли быстро входить в вагон и выходить из него (в «Иволге» широкие двери), свободно перемещаться (тамбуры в поезде отсутствуют), подзаряжать смартфоны и пользоваться бесперебойным стабильным Интернетом, подчеркнул Зотов. Последнее сегодня особенно важно: выбирая между двумя поездами с одинаковой стоимостью проезда, пассажиры скорее предпочтут тот, где есть бесплатный интернет.

«В поездах «Иволга» над каждой дверью находится датчик подсчёта пассажиров, ― продолжает глава ООП. ― Подсчёт количества пассажиров происходит в определённое время на каждой определённой платформе. В будущем эту информацию можно использовать для перераспределения поездов, закупки дополнительных вагонов, адаптации остальных видов транспорта под поток пассажиров на конкретной станции. Это и есть интеграционный процесс, который формируют технологии».

Илья Зотов также заметил, что доработанное программное обеспечение «Иволги» позволит не только показывать на мониторах в салоне названия станций для неслышащих пассажиров, но и организовывать телевизионную трансляцию ― эту возможность москвичи смогли оценить во время Чемпионата мира по футболу.

«Мы, как пассажиры, должны понять, что формат этих поездов будет работать в системе городского транспорта. Это предусматривает фиксированную цену проезда, возможность пользоваться картой «Тройка» и совершать пересадки с Московских центральных диаметров, по которым будет ходить «Иволга», на автобус или метро с уменьшенной ценой проезда», ― резюмировал Зотов.

«Иволги» в новой модификации в конце 2019 ― начале 2020 гг. встанут на первые маршруты Московских центральных диаметров ― «Одинцово-Лобня» и «Нахабино-Подольск». Тверской вагоностроительный завод, выигравший оба конкурса оператора проекта (АО «Центральная пригородная пассажирская компания») на поставку подвижного состава для первых маршрутов МЦД, направит в столицу 39 поездов «Иволга» (24 шестивагонных и 15 семивагонных). Планируется, что поезда по МЦД будут ходить в тактовом режиме, то есть с частыми остановками и на небольшие расстояния.

Как отмечает директор ассоциации содействия развития транспортной отрасли «Транспортная ассоциация Московской агломерации» Норайр Блудян, «Иволга» ― российские электропоезда нового поколения, и по технологическому уровню они соответствуют мировым аналогам. При этом доля отечественных комплектующих в конструкции поезда превышает 90%, подчеркивает компания-производитель «Трансмашхолдинг».

"В «Иволге» реализованы решения, которые обеспечивают самый высокий уровень комфорта городских пассажирских перевозок: в салонах предусмотрены системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, USB-розетки, Wi-Fi модули, установлены крепления для велосипедов и вместительные багажные полки. Немаловажно, что поезд также адаптирован для проезда маломобильных пассажиров», ― комментирует эксперт. Так, в головных вагонах установлены пандусы, увеличена площадь туалетных комнат, надписи в вагонах продублированы шрифтом Брайля.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, в головных вагонах «Иволги» использованы крэш-модули. При столкновении с препятствием они поглощают выделяющуюся при этом энергию, надежно защищая пассажиров и машинистов.

Дизайн «Иволги» спроектирован при участии ведущего европейского дизайн-бюро и соответствует высоким эстетическим требованиям. В интерьере поезда использованы элементы так называемого бионического дизайна: изгибы линий и деталей интерьера, цвета и материалы позаимствованы у природы. Как показали исследования психологов, это позволяет человеку чувствовать себя в поездке гораздо комфортнее, поэтому в таких составах реже встречаются случаи вандализма и хулиганства.

Кстати, макет «Иволги» был представлен в ходе XII Международной выставки «Транспорт России», которая проходит в рамках форума «Транспортная неделя 2018» на стенде оператора проекта МЦД — АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Напомним, что с 25 октября 2018 года электропоезд «Иволга» в базовой версии ходит по маршруту Белорусский вокзал ― Усово, а до этого, с апреля 2017 года, возил пассажиров от Киевского вокзала до Новопеределкина и получил множество позитивных отзывов как от пассажиров, так и от эксплуатирующих организаций.