Студенты ВолГУ обсудили миграционную политику со студентами стран ЕС

Волгоград, , 11:34 — REGNUM Новые подходы Евросоюза по реализации общей стратегии борьбы с нелегальной миграцией обсудили российские студенты совместно со студентами ЕС в рамках Дискуссионного клуба Центра общественной дипломатии Волгоградского государственного университета, сообщает 22 ноября пресс-служба вуза.

«В дискуссии приняли участие несколько активистов Центра общественной дипломатии, которые уже выступали в качестве общественных дипломатов во время стажировок в ФРГ (Кёльн, Берлин, Мангейм), Польше и Бельгии», — сообщила директор центра, доцент кафедры международных отношений, политологии и регионоведения ВолГУ Елена Парубочая.

По её словам, студенты попытались осветить роль агентства ЕС по безопасности на внешних границах «Frontex», уделили внимание маршрутам нелегальной миграции в Европу и предприняли попытку сформулировать возможные варианты решения миграционного вопроса в ЕС.

Отмечается, что актуальность этой темы потребовала более детальной проработки миграционного вопроса, поэтому дискуссия будет продолжена на следующем заседании клуба.

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