Царнаев готов на сделку со следствием — СМИ

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Фигурант дела о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году Джохар Царнаев, приговоренный к смертной казни в США, предлагал следствию сотрудничество. Об этом сообщает NBC со ссылкой на судебные документы.

По данным телеканала, осужденный хотел пойти на сделку со следствием в обмен на пожизненное заключение.

В судебных документах указывается, что следственные органы несколько раз отклоняли предложения Царнаева.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2013 года в Бостоне на марафоне был совершен теракт. В результате взрыва погибли три человека, более 260 человек получили ранения. Виновными в совершении данного преступления были признаны братья Джохар и Тамерлан Царнаевы.

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