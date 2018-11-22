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Парламент Казахстана одобрил поправки по вопросам контроля за наркотиками

Общество

Документа направлен на адекватное принятие мер для противодействия новым вызовам и угрозам

Астана, 22 ноября 2018, 11:30 — REGNUM  Мажилис парламента Казахстана одобрил поправки в законодательство республики по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сообщает 22 ноября агентство «КазТАГ».

Проект документа направлен на адекватное и своевременное принятие мер для противодействия новым вызовам и угрозам наркобизнеса и транснациональной организованной преступности.

Документ урегулирует основания и порядок включения под государственный контроль наркотических веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что основной трудностью в борьбе с химическими наркотиками является постоянное изменение формулы веществ, которые не входят в список запрещенных препаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане вынесен приговор транснациональной группе продавцов наркотиков

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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