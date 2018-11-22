Объявлено о выходе трёх дополнений игры Pathfinder: Kingmaker

Москва, , 11:22 — REGNUM Компания Owlcat Games, выпустившая игру Pathfinder: Kingmaker объявила о выходе трёх дополнений в рамках сезонного пропуска. Соответствующее предложение уже появилось в Steam.

Первое дополнение его покупатели получат уже 6 декабря 2018 года, благодаря ему в игре появится новая раса и класс. Также добавится возможность взять в отряд ещё одного героя. На февраль 2019 года запланирован выход дополнения «Участь Варнхолда» с небольшой новой кампанией. Наконец, в апреле 2019 года выйдут «Тайны украденных земель», благодаря которому геймеры получат доступ к подземелью с процедурно генерируемыми этажами.

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Напомним, игра Pathfinder: Kingmaker вышла 25 сентября 2018 года. Owlcat Games была создана в 2016 году в рамках игрового отдела Mail.Ru. Стоит отметить, что должность ведущего сценариста Pathfinder: Kingmaker занял Крис Авеллон, известный благодаря своей работе над такими культовыми играми как Fallout 2 и Planescape: Torment.

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