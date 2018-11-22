В Петербурге проходят десятки обысков по делу о коррупции в ЖКХ — СМИ

Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Около 70 обысков проводятся 22 ноября в Санкт-Петербурге по уголовному делу о коррупционных преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», обыски проводят ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и Управление экономической безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по делу о принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения в организованной группе (часть 2 статьи 179 УК РФ).

Предположительно, речь идет о незаконном сговоре руководства ряда жилкомсервисов Петербурга с коммерческой организацией, которая выступала посредником при заключении договоров жилкомсервисов с операторами связи.

«Тем, кто упорствовал, системно ломали оборудование, отключали от электроэнергии», — отмечает источник.

Ожидается, что по итогам следственных действий могут быть задержаны руководители государственных жилищных учреждений, жилкомсервисов и предприниматели.