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В Петербурге проходят десятки обысков по делу о коррупции в ЖКХ — СМИ

Общество

Речь идет о незаконном создании приоритетов коммерческой фирме руководителями жилкомсервисов

Санкт-Петербург, 22 ноября 2018, 11:18 — REGNUM  Около 70 обысков проводятся 22 ноября в Санкт-Петербурге по уголовному делу о коррупционных преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», обыски проводят ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и Управление экономической безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по делу о принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения в организованной группе (часть 2 статьи 179 УК РФ).

Предположительно, речь идет о незаконном сговоре руководства ряда жилкомсервисов Петербурга с коммерческой организацией, которая выступала посредником при заключении договоров жилкомсервисов с операторами связи.

«Тем, кто упорствовал, системно ломали оборудование, отключали от электроэнергии», — отмечает источник.

Ожидается, что по итогам следственных действий могут быть задержаны руководители государственных жилищных учреждений, жилкомсервисов и предприниматели.

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Коррупция и борьба с ней
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