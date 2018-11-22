В Госдуме настаивают на повышенных выплатах к пенсиям для рыболовов

Москва, , 11:01 — REGNUM В Госдуме предлагают расширить круг лиц, которые могут претендовать на повышенный размер выплаты к страховой пенсии при работе в сфере АПК не менее 30 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

С 1 января 2019 года вступает в силу федеральный закон, предусматривающий повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии при работе в сельском хозяйстве на протяжении не менее 30 лет. Перечнем предусмотрена категория «рыбоводства», то есть мероприятий, связанных с разведением рыбы в прудовых и аналогичных хозяйствах, отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Он считает несправедливым, что нормы не распространяются на рыболовов, ведь «работа по вылову рыбы, особенно в открытом море, более сложна», а «осуществляющие ее лица являются такими же сельчанами и лишены доступа к городской инфраструктуре».

«В этой связи начал переговоры с коллегами из правящей партии и правительством о расширении закона на лиц, отработавших не менее 30 лет в рыболовецких колхозах, совхозах и артелях», — сообщил Шеин в соцсети Facebook.