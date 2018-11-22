Шойгу выразил соболезнования близким умершего начальника ГРУ

Москва, , 11:01 — REGNUM Соболезнования родным и близким в связи со смертью начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова выразил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 22 ноября сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Коробова от лица руководителей военного ведомства, пояснили в Минобороны.

Игорь Коробов скончался 21 ноября в возрасте 62 лет. Причиной смерти стала тяжелый и длительный недуг.

Коробов родился 3 августа 1956 года в городе Вязьме. В Вооруженных силах он служил с 1973 года. Окончил летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В. А. Судеца, позднее — Военную академию Генерального штаба.

Начальником ГРУ Генштаба ВС РФ Коробов был назначен в январе 2016 года.

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