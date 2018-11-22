У владимирского губернатора пытаются отнять контроль над строителями

Владимир, , 11:10 — REGNUM Администрация Владимирской области выступила против возвращения градостроительных полномочий мэрии Владимира. Как сообщил 21 ноября врио замгубернатора Максим Брусенцов, для этого нет очевидных оснований. По мнению чиновника, это, напротив, может привести к негативным социально-экономическим последствиям. Несмотря на это, предложенные изменения поддержала рабочая группы при региональном заксобрании.

Полномочия по выдаче разрешений на строительство были переданы областной администрации в 2017 году. По словам Максима Брусенцова, за 2018 года региональный департамент строительства и архитектуры подписал 112 разрешений. В то время как в 2017 году городским управлением было выдано всего 65 разрешений.

«С 1 июля 2019 года законодательное регулирование строительной отрасли серьёзно ужесточается. В настоящее время запуск процессов по передаче полномочий в этой отрасли приведёт к потере времени, которое необходимо использовать на подготовку к предстоящим изменениям. Это очень важно, потому что большинство застройщиков региона новым требованиям не соответствуют, и если отрасль не успеет подготовиться к ужесточению требований, то они вынуждены будут уйти с рынка, а это приведёт к негативным последствиям для социально-экономического развития региона», — заявил Максим Брусенцов.

Как сообщил портал «Зебра ТВ», несмотря на аргументы областных властей, члены рабочей группы, созданной в заксобрании региона, поддержали возвращение полномочий городским властям. Этот вопрос депутаты могут рассмотреть на заседании уже 22 ноября.

ИА REGNUM напоминает, что полномочия были переданы летом 2017 года. Законопроект был внесен экс-губернатором Светланой Орловой. Изменения вступили в силу с 1 января 2018 года. Согласно документу, городские власти потеряли полномочия не только на выдачу разрешений, но и на подготовку и утверждение градостроительных планов земельных участков. В заксобрании тогда отмечали, что меры будут способствовать «централизации административных процедур градостроительной деятельности».

Читайте ранее в этом сюжете: Без права и полномочий: мэрия Владимира не сможет разрешать строительство