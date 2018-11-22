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Пострадавший от землетрясения Катав-Ивановск получит 4 млн рублей

Общество

Землетрясение произошло 5 сентября

Катав-Ивановск, Челябинская область, 22 ноября 2018, 10:57 — REGNUM  В Челябинской области пострадавший от подземных толчков Катав-Ивановский район получит более 4 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

1,5 млн рублей будут направлены жителям частных домов. Ещё 2,66 млн передадут для проведения капитального ремонта учреждений культуры.

Кроме того, в 2019 году будет начата реконструкция пострадавшей больницы. Напомним, землетрясение произошло ночью 5 сентября. Сила толчков достигала 5,5 балла.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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