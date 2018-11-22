Украинское село потеряло до полумиллиона людей — эксперт

Киев, , 11:02 — REGNUM За последние три года украинские сёла покинуло больше людей, чем за 15 лет до того, заявил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич 20 ноября во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

«Мы за последние три года потеряли столько человеческого ресурса, сколько не потеряли за последние 15 лет. Только по нашей оценке, более полумиллиона человек выехало из сельской местности», — рассказал эксперт.

Он посетовал на то, что уехавшие могли бы эффективно работать на украинской земле, а не собирать клубнику и лук у польских фермеров, поднимая экономику других стран.

Напомним, по оценке западноукраинского политолога Олега Хавича, в Польше живёт и работает около 3,5 млн граждан Украины, или десятая часть всего населения подконтрольных Киеву территорий.

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Напомним также, в начале 2016 года посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать «сельскохозяйственной сверхдержавой».