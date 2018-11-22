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На юго-западе Китая задержали жителей Мьянмы с метамфетамином в автомобиле

Общество

Злоумышленники были задержаны на одном из КПП в уезде Юнь, ими оказались пятеро жителей Мьянмы в серебристом седане

Куньмин, Китай, 22 ноября 2018, 10:48 — REGNUM  Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала пятерых подозреваемых в торговле наркотиками, изъяв 37,68 кг метамфетамина, сообщает агентство Синьхуа.

Полиция уезда Чжэнкан приграничного города Линьцан получила наводку, согласно которой группа лиц предприняла попытку взять в аренду автомобиль, чтобы направиться в провинциальную столицу города Куньмин, игнорируя контроль-пропускные пункты.

Злоумышленники были задержаны на одном из КПП в уезде Юнь, ими оказались пятеро жителей Мьянмы в серебристом седане. У них при себе были себе мешки с метамфетамином. Расследование продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань является форпостом Китая в борьбе с наркотиками, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Мьянма, Лаос и Таиланд.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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