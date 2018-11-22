Ярославский плавучий ресторан нарушает нормы ЮНЕСКО?

Ярославль, , 10:45 — REGNUM Размещение на Волге в Ярославле дебаркадера-ресторана, по мнению экспертов, нарушает закон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель научно-методического совета департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

22 ноября в центре Ярославля к набережной причалил ресторан-«замок», который прибыл, по информации ИА REGNUM, из Москвы. 22 ноября дебаркадер был установлен на Волге в центре Ярославля. Внешний вид ресторана вызвал возмущение ярославцев и вопросы — допустимо ли появление такого сооружения в зоне ЮНЕСКО.

Во-первых, нарушены регламенты проекта зон охраны объектов культурного наследия Ярославля. По ним предусматривается размещение дебаркадеров и пристаней длиной не более 10 метров, а ресторан гораздо больше. Это буферная зона ЮНЕСКО. Здесь, согласно Конвенции, которая подписана Российской Федерацией, требуется уведомление Центра всемирного наследия о том, что предстоит построить. Данное место входит в зону охраняемого природного ландшафта. Даже в самом проекте зон охраны объектов культурного наследия Ярославля зона охраняемого природного ландшафта обозначена на глади реки. И она защищает природные виды, которые закрыл ресторан», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель научно-методического совета департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

Все работы, которые происходят в буферной зоне ЮНЕСКО, требуют информирования Центра всемирного наследия, в рамках этого готовится документ «Оценка негативного влияния на сохранность объектов культурного наследия». С точки зрения Юрия Аврутова, влияние есть — он мешает восприятию памятников культуры.

Данный участок акватории Волги, по информации территориального отдела водных ресурсов по Ярославской области, был выставлен на торги, победителем которых стал единственный заявившийся участник — ООО «Центр Гранат».