Красный Крест отправил в Донбасс почти 240 тонн гуманитарной помощи

Киев, , 10:35 — REGNUM Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК)отправила гуманитарную помощь в Донбасс, сообщили 22 ноября в государственной погранслужбе Украины.

Отмечается, что через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» в Донбасс проследовали 15 грузовых автомобилей, оформлено более 239 тонн груза.

Как сообщало ИА REGNUM, МККК намерен построить в регионе больницу, а также повысить комфортность контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и республиками Донбасса.

Также отметим, что с 2014 года Россия отправила в Донбасс более 80 тыс. тонн гуманитарных грузов. В Кремле заявили, что Москва не оставит Донбасс без гуманитарной помощи.

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