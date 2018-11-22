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Красный Крест отправил в Донбасс почти 240 тонн гуманитарной помощи

Общество

В Донбасс проследовали 15 грузовых автомобилей

Красный Крест отправил в Донбасс почти 240 тонн гуманитарной помощи
Иллюстрация: Redcross-mos.ru
Красный Крест направил в Донбасс груз гуманитарной помощи

Киев, 22 ноября 2018, 10:35 — REGNUM  Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК)отправила гуманитарную помощь в Донбасс, сообщили 22 ноября в государственной погранслужбе Украины.

Отмечается, что через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» в Донбасс проследовали 15 грузовых автомобилей, оформлено более 239 тонн груза.

Как сообщало ИА REGNUM, МККК намерен построить в регионе больницу, а также повысить комфортность контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и республиками Донбасса.

Также отметим, что с 2014 года Россия отправила в Донбасс более 80 тыс. тонн гуманитарных грузов. В Кремле заявили, что Москва не оставит Донбасс без гуманитарной помощи.

Читайте подробнее: Москва не оставит Донбасс без гуманитарной помощи — Песков

Читайте ранее в этом сюжете: Международный Красный Крест отправил гумпомощь на Донбасс

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Война в Донбассе
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