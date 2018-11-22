Прокуратура взяла на контроль уборку снега в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура проверяет уборку улиц города от снега и льда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Также предстоит проверить организации, с которыми по итогам торгов администрация города заключила контракты на уборку. Внимание будет уделено качеству выполняемых ими работ и наличию у них необходимой техники и персонала.

Как сообщает Накануне.Ru, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил главам районов организовать уборку города от снега и пыли. А его коллега из Нижнего Тагила Владислав Пинаев оказался крайне недоволен качеством уборки второго по величине города Свердловской области.

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