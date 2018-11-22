Ингушетия: информацию о массовой прописке в приграничных селах проверят

Магас, , 10:09 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бека Евкурова поручил проверить информацию о массовой прописке граждан в приграничных с Чечней районах. У властей региона появилось предположение, что ряд лиц пытается таким образом получить обещанную помощь в обустройстве в этих селах и в ведении бизнеса.

«Я уже заявлял, что мы будем оказывать жителям села Даттых помощь в строительстве жилья и в открытии собственного бизнеса. Возможно, кто-то таким образом желает незаконно воспользоваться поддержкой со стороны республиканских властей», — цитирует Евкурова интернет-газета «Ингушетия».

По словам главы республики, есть план, по которому в селе Даттых будут восстановлены 40 домов. Но эти меры поддержки будут касаться лишь тех семей, которые постоянно проживали в селе и прописаны в нем, отметил Евкуров.

Тех же, кто выразит желание в индивидуальном порядке получить помощь на строительство жилья и прописаться в приграничном селе Даттых, будут рассматривать в особом порядке — отдельным списком, сообщил глава региона.

Он также подчеркнул, что преимущества получат те граждане, кто вкладывает в село инвестиции и развивает там бизнес.

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Напомним, после подписания соглашения об административной границе с Чечней власти Ингушетии начали осваивать приграничные с соседней республикой земли. Было сказано, что особое внимание будет уделено двум селам — Даттых и Алкун, из которых в разное время выехали почти все жители. Глава Ингушетии пообещал оказать помощь в строительстве жилья и содействие в развитии бизнеса.

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