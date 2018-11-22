Путин поздравил Николая Добронравова с юбилеем

Москва, , 10:08 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, президент России Владимир Путин поздравил известного поэта, лауреату Государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем. Поэту-песеннику исполняется 90 лет, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме отмечается, что творчество Николая Добронравова снискало поистине всенародную любовь.

«Вы автор замечательных, проникновенных стихов и песен о славных, героических страницах истории России», — отметил глава государства и пожелал поэту здоровья, бодрости духа и неисчерпаемого вдохновения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября президент России Владимир Путин поздравил известного композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днём рождения. Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов живут в браке с 1956 года.

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