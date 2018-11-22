СМИ узнали о проблемах с двигателем у SSJ100

Москва, , 09:59 — REGNUM Российский самолет SSJ100, предназначенный для перевозок на короткие и средние расстояния, не может демонстрировать нормальный налет из-за проблем с двигателями. Об этом сообщили «Ведомостям» топ-менеджеры четырех авиакомпаний и три близких к лизинговым компаниям человека.

Двигатели SaM146, которыми комплектуется данный самолет, производит совместное предприятие российской «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) и французской Safran — Powerjet.

Собеседники газеты отмечают, что технические проблемы в двигателе возникают в так называемой «горячей части», где сжигается топливо. По словам источников, после 2 — 4 тыс. часов полета (т. е. уже на втором году эксплуатации самолета) в камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины. При этом двигатель SaM146, по данным производителя, должен исправно работать порядка 8 тыс. часов.

Таким образом, досрочно вышедший из строя двигатель нужно ремонтировать.