Четверг, 22 Ноября 2018 года
10:17:54 МСК

СМИ узнали о проблемах с двигателем у SSJ100

Общество

Технические проблемы в двигателе возникают в так называемой «горячей части»

СМИ узнали о проблемах с двигателем у SSJ100
Двигатель SSJ-100

Москва, 22 ноября 2018, 09:59 — REGNUM  Российский самолет SSJ100, предназначенный для перевозок на короткие и средние расстояния, не может демонстрировать нормальный налет из-за проблем с двигателями. Об этом сообщили «Ведомостям» топ-менеджеры четырех авиакомпаний и три близких к лизинговым компаниям человека.

Двигатели SaM146, которыми комплектуется данный самолет, производит совместное предприятие российской «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) и французской Safran — Powerjet.

Собеседники газеты отмечают, что технические проблемы в двигателе возникают в так называемой «горячей части», где сжигается топливо. По словам источников, после 2 — 4 тыс. часов полета (т. е. уже на втором году эксплуатации самолета) в камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины. При этом двигатель SaM146, по данным производителя, должен исправно работать порядка 8 тыс. часов.

Таким образом, досрочно вышедший из строя двигатель нужно ремонтировать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить