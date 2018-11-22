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Игра Call of Duty: Black Ops 4 бьет рекорды рынка

Общество

Октябрь 2018 года стал самым кассовым октябрем для игровой индустрии с 1995 года

Вашингтон, 22 ноября 2018, 10:00 — REGNUM  Call of Duty: Black Ops 4 в октябре 2018 года стала самой продаваемой в мире видеоигрой, также согласно данным аналитической компании NPD Group, октябрь 2018 года стал самым кассовым октябрем для индустрии игр с 1995 года. Об этом 21 ноября сообщил журнал Fortune.

В компании отметили, что в октябре 2018 года геймеры потратили $1,55 млрд на оборудование, игры и аксессуары. В первые три дня продаж Call of Duty: Black Ops 4 принесла издателям и разработчикам около $500 млн.

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Напомним, компания Activision выпустила новую часть Call of Duty 12 октября 2018 года. В разработке игры участвовали компании Treyarch, Beenox и Raven Software. Она представляет собой шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) в жанре королевской битвы (после окончания матча должен остаться только один игрок).

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