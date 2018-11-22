Четверг, 22 Ноября 2018 года
10:19:10 МСК

Зоозащитники Подмосковья жалуются на поедающих собак нелегалов из Вьетнама

Общество

«Несколько дней назад наши волонтёры обнаружили это адское место, забили тревогу»

Зоозащитники Подмосковья жалуются на поедающих собак нелегалов из Вьетнама
Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР
Подбитая собака

Москва, 22 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  Защитники животных сообщают о массовых случаях поедания собак и кошек в посёлке Островцы Раменского района Московской области. Сообщения появляются в социальных сетях.

«На агрофирме трудятся нелегалы из Вьетнама, которые ловят и откармливают собак и кошек на мясо! Живут на территории. Несколько дней назад наши волонтёры обнаружили это адское место, забили тревогу», — пишет пользователь Instagram lindaewa2.

Она возмущена «безразличием и жестокостью» и просит приехать в посёлок сильных мужчин, грамотных людей и всех неравнодушных.

По её словам, на территорию предприятия активистов не пускают, однако они установили дежурство возле ворот, благодаря чему удалось спасти 15 животных.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жестокое обращение с животными и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить