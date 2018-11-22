В Ярославле появятся Театральный и Некрасовский бульвары

Ярославль, , 09:46 — REGNUM Комиссия по наименованию объектов улично-дорожной сети Ярославля приняла решение переименовать Первомайский бульвар областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член комиссии, заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. Демидова Андрей Данилов.

Часть бульвара от театра им. Волкова до Красной площади будет называться Театральным бульваром, а часть от Красной площади до Волжской набережной — Некрасовским.

Причем во втором случае речь идет о возвращении исторического названия.

В 19 веке это был единый Казанский бульвар, но в начале 20-го столетия, в год 25-летия со дня смерти Николая Некрасова, часть бульвара переименовали в Некрасовский. В советское время бульвар снова стал носить одно название — Первомайский. В комиссию поступило обращение о том, чтобы назвать часть бульвара Театральным. Есть и повод — 2019-й год объявлен годом театра», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Данилов.

Переименование не повлечет никаких неудобств для ярославцев, так как жилых домов на Первомайском бульваре нет. Адрес поменяет только расположенное на бульваре кафе.