В США назвали самую частую причину поломки смартфонов

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM С поломками смартфонов сталкиваются 66% жителей США, при этом почти треть из них разбивает экран девайса, об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на результаты исследования компании SquareTrade.

Так, за год в Соединенных Штатах было разбито более 50 млн экранов смартфонов, на их ремонт в общей сложности было потрачено $3,4 млрд. Вместе с тем 34% американских пользователей отказываются от замены стекла.

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Отмечается, что еще 27% обращаются в сервисы из-за царапин на экранах, 22% сталкиваются с неисправностью аккумулятора, а 16% — с отказом работы дисплея. При этом в 74% случаев повреждение смартфона происходит после его падения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской компании Apple подтвердили проблемы с устройствами предпоследней серии iPhone X и MacBook Pro 13. Так, у смартфонов iPhone X, производившихся с сентября 2017 по сентябрь 2018 года, возникают проблемы с сенсорным дисплеем.

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