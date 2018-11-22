Учёный из Якутии изучила опыт США по поддержке коренных народов

Якутск, , 09:41 — REGNUM Опыт поддержки и защиты языков коренных народов изучила в США доцент кафедры северной филологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного федерального университета Элида Атласова, сообщает 22 ноября пресс-служба вуза.

«В ходе стажировки мы посетили пять штатов Америки. В каждом из посещаемых городов принимающей стороной была представлена отдельная тематика», — сообщила учёный.

По ее словам, одна из встреч прошла с сотрудниками Бюро по вопросам индейского образования Министерства внутренних дел США, которыми являются сами индейцы. Также стажеры из Якутии встретились в Вашингтоне с администрацией по делам коренных американцев при Министерстве здравоохранения и социальных услуг США.

Другие встречи прошли в административном округе Навахо и в Нью-Йорке. Спонсором стажировки выступил Госдеп США.

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