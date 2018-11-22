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Пара из США получила $1,3 млн благодаря своевременной уборке в доме

Общество

Наводя чистоту перед приходом гостей, супруги нашли забытый лотерейный билет

Вашингтон, 22 ноября 2018, 09:43 — REGNUM  Приборка в доме ко Дню благодарения обернулась большой удачей для семейной пары из США: супруги нашли старый лотерейный билет, оказавшийся выигрышным. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 22 ноября.

Супруги Гарольд и Тина Эренберг обнаружили у себя дома лотерейный билет, приобретенный ими еще в начале июня. На всякий случай они решили сверить цифры и обнаружили выигрышную комбинацию. Семья получила выигрыш в размере $1,8 млн. После вычета налогов осталось $1,3 млн.

Чете Эренберг повезло дважды: если бы они затеяли приборку двумя неделями позже, срок возможности обратиться за денежным призом истек бы.

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Лотереи
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