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МВД РФ предложило ускорить выдачу гражданам загранпаспортов

Общество

Срок оформления документа предлагается сократить до трех месяцев

МВД РФ предложило ускорить выдачу гражданам загранпаспортов
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Заграничный паспорт

Москва, 22 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Министерство внутренних дел России выступило с инициативой о сокращении сроков выдачи гражданам страны загранпаспортов. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба ведомства.

Проект соответствующего приказа МВД РФ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предлагается сократить до трех месяцев срок оформления заграничных паспортов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, это касается тех случаев, когда заявление на выдачу документа подается по месту пребывания, а не по месту регистрации. При оформлении загранпаспорта по месту регистрации срок выдачи составляет один месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября граждане РФ могут оформить и получить заграничные биометрические паспорта в Многофункциональных центрах (МФЦ) округов и административных центров с населением свыше 50 тыс. человек.

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