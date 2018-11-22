Третий культурный конгресс пройдет на Бали 3–4 декабря

Джакарта, , 09:36 — REGNUM Правительство острова Бали готово провести третий культурный конгресс в Денпасаре 3−4 декабря 2018 года, сообщает Antaranews.

Культурный конгресс, который откроет губернатор Бали Вайян Костер в Денпасаре, является продолжением закона № 5 от 2017 года о поощрении культуры.

В Законе говорится о составление генерального плана культурного развития. Каждый регион или город предоставляет свой план, который согласуется на уровне провинции. Центральное правительство объединяет все в стратегию развития культуры, которая войдет в национальный среднесрочный план развития на последующие пять лет.

Участниками культурного конгресса станут художники, культурные деятели, религиозные лидеры и представители районной и городской службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Бали прошел 40-й фестиваль балийского искусства 23 июня 2018 года. Участие в фестивале принял президент Индонезии Джоко Видодо.

Читайте ранее в этом сюжете: На Бали пройдет открытие 40-го фестиваля балийского искусства