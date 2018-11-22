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На Украине паспорта получили около 8,5 тыс. цыган

Общество

Число желающих получить документы растёт

Киев, 22 ноября 2018, 09:36 — REGNUM  За последние три года МВД выдало цыганам около 8,5 тыс. паспортов, заявили в государственной миграционной службе Украины, сообщил 21 ноября официальный сайт ведомства.

В пресс-службе отметили рост числа цыган, получающих украинское гражданство:

«Эффективное сотрудничество и совместные усилия миграционной службы, министерства юстиции, местных органов власти, цыганских медиаторов, представителей неправительственных и международных организаций, обусловливают постоянный рост количества фактов успешного документирования цыган в последние годы».

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить компенсацию цыганам, пострадавшим в ходе погромов в Одесской области в 2002 году.

После того, как четверо представителей национального меньшинства убили 17-летнего жителя села Петровка, разъярённые односельчане сожгли десять цыганских домов.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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