Четверг, 22 Ноября 2018 года
10:20:52 МСК

В Узбекистане созданы новые службы информационной безопасности

Общество

Специалисты организаций будут, в том числе, проводить исследования и экспертизы

Ташкент, 22 ноября 2018, 09:34 — REGNUM  Власти Узбекистана создали новые организации и службы, которые будут заниматься вопросами безопасности в сети и борьбой с вредной информацией. Об этом 22 ноября сообщило агентство «Фергана».

Отмечается, что Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций и унитарное предприятие Центр технического содействия были созданы взамен ранее расформированных Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий и Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка.

Специалисты организаций будут проводить исследования и экспертизы, выступать в роли советников профильного министерства, а одной из задач служб станет информирование национальных пользователей об угрозах, возникающих в сети.

Читайте также: Индонезия и Украина расширят сотрудничество в области кибербезопасности

Ранее ИА REGNUM сообщило, что комитет Государственной думы по информационной политике поддержал поправку к законам, согласно которой в России будет блокироваться любая информация, склоняющая к действиям опасным для жизни и здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: В России будут блокировать весь опасный контент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить