В Узбекистане созданы новые службы информационной безопасности

Ташкент, , 09:34 — REGNUM Власти Узбекистана создали новые организации и службы, которые будут заниматься вопросами безопасности в сети и борьбой с вредной информацией. Об этом 22 ноября сообщило агентство «Фергана».

Отмечается, что Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций и унитарное предприятие Центр технического содействия были созданы взамен ранее расформированных Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий и Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка.

Специалисты организаций будут проводить исследования и экспертизы, выступать в роли советников профильного министерства, а одной из задач служб станет информирование национальных пользователей об угрозах, возникающих в сети.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что комитет Государственной думы по информационной политике поддержал поправку к законам, согласно которой в России будет блокироваться любая информация, склоняющая к действиям опасным для жизни и здоровья.

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