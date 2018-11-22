По закрытой из-за метели дороге в аэропорт Норильска возобновлено движение

Норильск, Красноярский край, , 09:23 — REGNUM Жители Красноярского края теперь могут спокойно добраться до аэропорта Норильска. Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель открыта для всех видов транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МЧС 22 ноября.

Также, по данным ведомства, сняты все ограничения и на дороге Дудинка — Алыкель.

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«Скопления автотранспорта и социальной напряжённости среди населения нет. Аэропорт «Алыкель» работает по фактической погоде», — говорится в сообщении МЧС.

Для расчистки автотрасс были привлечены бригады дорожных служб. Последствия непогоды ликвидировали почти 20 человек и 10 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение движения для легкового вида на автодороге А-382 Дудинка — Алыкель и для всех видов транспорта на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель было введено с 10:00 по местному времени 20 ноября из-за ухудшившейся погоды — метель и порывы ветра до 25 м/с.

По прогнозам синоптиков, 22 ноября на юге Таймыра сохранится южный ветер с порывами 15−20 м/с, ночью и утром местами 25−30 м/с, метель.

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