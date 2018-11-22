Большегрузам на границе с Грузией дали зеленый свет, но в тестовом режиме

Владикавказ, , 09:20 — REGNUM В Северной Осетии сдвинулась с мертвой точки очередь из большегрузов, направляющихся в сторону Грузии. Грузовой транспорт начали пропускать в тестовом режиме вечером 21 ноября. Об этом сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС. При этом легковые автомобили пересекают границу беспрепятственно.

Однако за несколько суток вынужденного стояния очередь из большегрузов растянулась на километры.

«Очередь фур растянулась почти на двадцать километров. Еще несколько сотен машин ждут старта на территории других населенных пунктов Северной Осетии», — передает «МИР 24».

По данным телеканала, работа на таможенном посту «Верхний Ларс» должна была продолжаться всю ночь. Между тем на то, чтобы пропустить все скопившиеся на границе большегрузы, может понадобиться до трех суток. По данным МЧС, число большегрузных автомобилей на границе составило 496.

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Как сообщало ИА REGNUM, движение большегрузных автотранспортных средств, в том числе автобусов вместимостью от 20 человек, через границу с Грузией на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из России было запрещено с 08:30 15 ноября 2018 года. Причина — снегопады на территории Грузии.

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