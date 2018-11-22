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В Югре прошло первое заседание отделения Российского философского общества

Общество

Сургутское отделение РФО объединяет 24 члена общества

Сургут, Югра, 22 ноября 2018, 09:15 — REGNUM  Учредительное собрание Сургутского отделения Российского философского общества прошло в профессорском зале научной библиотеки Сургутского государственного университета, сообщила пресс-служба вуза.

На первом заседании были утверждены руководящие органы отделения: председателем избрали доктора философских наук, профессора Рафаэля Бурханова, секретарём — кандидата философских наук, доцента Надежду Бутенко. Выступившие участники собрания представили доклады о принципах и задачах организационной и научной деятельности регионального отделения философского общества Югры и ряд других.

В настоящее время Сургутское отделение РФО объединяет 24 члена общества — преподавателей и аспирантов различных вузов Югры. На обсуждение философских вопросов также приглашаются представители других наук, магистранты и бакалавры, интересующиеся проблемами философии.

В вузе напомнили, что общероссийская добровольная общественная организация РФО была образована в 1992 году и является преемником Философского общества СССР, существовавшего в нашей стране с 1971-го.

РФО объединяет философов на основе общности интересов в области научных исследований и преподавания. В настоящее время эта организация насчитывает свыше 4000 членов, осуществляющих свою деятельность не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Президентом РФО является доктор философских наук, академик Российской академии наук Вячеслав Степин.

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