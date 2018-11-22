В Челябинск из Москвы доставили 223 кг подозрительной красной икры

Челябинск, , 09:14 — REGNUM В аэропорту Челябинска изъято более 223 кг. зернистой красной икры. Груз неизвестного происхождения принадлежал пассажиру рейса № 1537, прибывшего из Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Россельхознадзора.

Груз был без сопроводительных ветеринарных документов и без маркировок. Изъяли его поздним вечером 21 ноября. Сейчас он помещён на ответственное хранение. В ближайшее время отберут пробы.

Судьба икры будет известна после лабораторных исследований. Что касается владельца груза, то им занимаются правоохранительные органы.