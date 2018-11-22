«Мосводоканал» может подать в суд на сайты из-за недостоверной информации

Москва, , 09:12 — REGNUM АО «Мосводоканал» может подать иск в Арбитражный суд на владельцев ряда сайтов за неправомерное использование товарного знака общества. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в поисковых системах некоторые интернет-ресурсы, использующие логотип и цвета официального сайта АО «Мосводоканал», выдают популярные среди жителей Москвы запросы «личный кабинет АО Мосводоканал», «Мосводоканал».

"Товарный знак АО «Мосводоканал» зарегистрирован Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцам ряда сайтов направлено предупреждение о недопустимости использования товарного знака общества.

Читайте также: Качество питьевой воды в Москве отличное — Собянин