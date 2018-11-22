Компания Dolce&Gabbana поплатилась за высказывание её основателя о Китае

Пекин, , 08:56 — REGNUM Крупнейшие китайские интернет-магазины перестали продавать вещи известного бренда Dolce&Gabbana из-за высказываний, которые позволил себе один из его основателей Стефано Габбана. Об этом 22 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что вещи итальянского бренда перестали продавать такие интернет-площадки, как T-Mall (компания Alibaba Group Holding Ltd) и JD. Также Dolce&Gabbana 21 ноября 2018 года была вынуждена отменить показ моды в Шанхае. Кроме того, известные китайские звезды шоу-бизнеса решили объявить Dolce&Gabbana бойкот и расторгнуть с ней контракт.

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Напомним, первоначально скандал разразился из-за того, что компания разместила в сети видеоролик, в котором было показано, как китайская модель пытается есть блюда итальянской кухни палочками. Многие китайские пользователи сети сочли его оскорбительным. Впоследствии в сети появились скриншоты, на которых были зафиксированы оскорбительные высказывания Стефано Габбана в адрес Китая, китайцев и их культуры.

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