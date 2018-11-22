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Бурятский госуниверситет провёл олимпиаду по страноведению Монголии

Общество

Результаты интеллектуальной игры оценивало компетентное жюри

Улан-Удэ, 22 ноября 2018, 08:54 — REGNUM  Кафедра филологии Центральной Азии провела олимпиаду по страноведению Монголии среди студентов 1−4 курса Восточного института, сообщает 22 ноября пресс-служба Бурятского государственного университета.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня национальной гордости, приуроченного ко Дню рождения Чингисхана. Олимпиада проводилась в два этапа. На первом студенты представили эссе по темам: «Монголия — страна вечно синего неба», «Чингис-хан — завоеватель мира».

Затем прошла интеллектуальная игра. Она состояла из трёх туров, в каждом из которых студенты должны были ответить на вопросы, применяя свою логику и знания в области страноведения Монголии.

Отмечается, что в качестве членов жюри были приглашены: консул Ганболд Амарсанаа из Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ, представитель центра каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» Дарима Дамбаева и выпускник кафедры ФЦА ВИ, каллиграф Чингис Бутуханов.

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