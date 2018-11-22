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Законопроект о регулировании бездомных животных внесен в Госдуму

Общество

Предлагается отпускать

Законопроект о регулировании бездомных животных внесен в Госдуму
Бездомный пес

Москва, 22 ноября 2018, 08:51 — REGNUM  Законопроект, разрешающий регионам отказываться от усыпления бездомных животных, внес в Госдуму депутат Владимир Бурматов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

«Как и обещал, внес в Государственную думу законопроект, разрешающий регионам применять метод ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат) при регулировании численности безнадзорных животных», — сообщил Бурматов.

По мнению депутата, такой метод более гуманный, дешевле, чем усыпление, позволяет вести учет безнадзорных животных и бороться с распространением заболеваний среди них, а также ведет к реальному сокращению популяции безнадзорных животных.

Кроме того, отмечает парламентарий, это дает возможность бороться с коррупцией на тендерах и распилами бюджетов на умерщвление безнадзорных животных.

Вместе с тем в Госдуме ранее отмечали, что бездомные животные представляют опасность, в частности, собаки образуют своры и порой набрасываются на людей.

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Проблема бездомных животных и попытки ее решения
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