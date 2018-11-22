Датский футболист Никлас Бендтнер проведет 50 суток под стражей

Копенгаген, , 08:50 — REGNUM Нападающий норвежского футбольного клуба «Русенборг» датчанин Никлас Бендтнер проведет 50 суток под домашним арестом. Апелляция спортсмена, признанного виновным в избиении таксиста, отклонена судом, передает ВВС.

Судом ранее было установлено, что Бендтнер в ночь на 9 сентября в Копенгагене отказался уплатить за проезд в такси, поскольку остался недоволен обслуживанием. В ответ на оскорбления от водителя спортсмен ударил его по лицу, сломав челюсть.

Теперь футболист проведет 50 дней под домашним арестом, его передвижения будут контролироваться специальным электронным браслетом, передает телекомпания.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева было возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». По решению суда оба они помещены под стражу на два месяца — до 8 декабря 2018 года.

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