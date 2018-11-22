Мемуары Мишель Обамы бьют рекорды продаж в США и Канаде

Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Более 1,4 млн копий книги «Становление», автором которой является бывшая первая леди США Мишель Обама, было реализовано за неделю в США и Канаде. Об этом, как передает Associated Press, сообщили в издательском доме Crown Publishing Group.

По данным агентства, мемуары Обамы пользуются большим спросом, только за первые сутки продаж было реализовано 725 тыс. экземпляров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, книга «Становление» Мишель Обамы посвящена ее воспоминаниям о жизни до того, как ее муж Барак Обама баллотировался на пост президента США, ее периоду в Белом доме и тому, что она переживала, когда пришло время уйти из него.

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