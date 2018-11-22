В екатеринбургской «Золушке» прошла выемка документов

Екатеринбург, 22 ноября 2018, 08:47 — REGNUM В Екатеринбурге силовики обыскали муниципальное предприятие «Золушка». Они посетили организацию вечером 21 ноября, пишут местные СМИ.
По информации изданий, следователи изъяли в «Золушке» документы. Информацию журналистам подтвердили и в областном управлении СКР, но подробностей разглашать не стали.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР возбудил уголовное дело после того, как стало известно о закупке некоторых продуктов питания по завышенным ценам. Дело было бесфигурантным. Кроме того, в некоторых детских учреждениях, куда «Золушка» поставляет продукты питания, были случаи отравления.
Летом руководство предприятия поменялось. А затем его внесли в план приватизации муниципального имущества.
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