В Подмосковье уничтожается парк усадьбы «Опалиха-Алексеевское»

Москва, , 08:41 — REGNUM В подмосковном Красногорске уничтожается парк усадьбы «Опалиха-Алексеевское». Сюжет об этом вышел 21 ноября на телеканале «Россия 1».

Парк создан по заказу князя Николая Юсупова в XVIII веке.

«Звёздчатая аллея, каскад прудов. Уникальный памятник садово-паркового искусства внесен в научные каталоги», — рассказала о бывшей достопримечательности журналист.

По словам историка Татьяны Лаврентьевой, межевание было проведено ещё в 1768 году:

«Сам план был составлен в 1769 году. Он сохранился в межевой канцелярии, в архиве древних актов. Это юридический документ того времени, как современный кадастр».

Планировку парка было видно даже из космоса, сообщила автор историко-культурной экспертизы усадьбы «Опалиха-Алексеевское» Вера Ширенкова. Её удивляет, что такая конфигурация сквозь века дошла до нашего времени.

Сейчас территория обнесена забором, за ним камера показала пни и сваленные на землю стволы деревьев. Активисты полагают, что насаждения вырубаются.

«В 2017 году парк признали выявленным объектом культурного наследия, но позже чиновники областного департамента культуры передумали. На воротах яркие картинки будущих многоэтажек. Застройщик скоро приступит к строительству», — говорится в сюжете.