Минобороны РФ выразило соболезнования в связи со смертью главы ГРУ

Москва, , 08:28 — REGNUM Министерство обороны (Минобороны) Российской Федерации выразило соболезнования родным и близким начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Коробова, скончавшегося 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Выражаем соболезнования родным и близким (Игоря Коробова)», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что 62-летний глава ГРУ Коробов скончался после продолжительной болезни.

Напомним, в январе 2016 года Игорь Коробов возглавил Главное разведывательное управление Генштаба ВС России. За годы службы офицер был награждён многими орденами и медалями.

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