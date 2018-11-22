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Минобороны РФ выразило соболезнования в связи со смертью главы ГРУ

Общество

«Выражаем соболезнования»

Москва, 22 ноября 2018, 08:28 — REGNUM  Министерство обороны (Минобороны) Российской Федерации выразило соболезнования родным и близким начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Коробова, скончавшегося 21 ноября после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Выражаем соболезнования родным и близким (Игоря Коробова)», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что 62-летний глава ГРУ Коробов скончался после продолжительной болезни.

Напомним, в январе 2016 года Игорь Коробов возглавил Главное разведывательное управление Генштаба ВС России. За годы службы офицер был награждён многими орденами и медалями.

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