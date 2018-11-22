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Ушла из жизни журналист Зоя Ерошок

Общество

Многие годы она работала в «Новой газете»

Москва, 22 ноября 2018, 08:25 — REGNUM  Российский журналист и сооснователь «Новой газеты» Зоя Ерошок скончалась в Москве в возрасте 65 лет. Об этом её друг и бывший главный редактор томской телекомпании «ТВ2» Виктор Мучник написал на своей странице в Facebook.

Зоя Ерошок умерла после продолжительной болезни. Коллеги знали о её тяжелом недуге, следует из сообщения Мучника.

«Два дня назад узнал от Димы Муратова об ее болезни. И вот», — написал он.

Мучник отметил внимание Ерошок к деталям и скрупулезность, нечастую для журналистики, её неравнодушие.

Зоя Ерошок родилась 1 декабря 1953 года в городе Темрюк Краснодарского края. Окончила факультет журналистики МГУ. В 1993 году коллектив журналистов, в котором была и Ерошок, начал выпускать «Новую ежедневную газету», которая позже стала «Новой газетой». Этому изданию Ерошок посвятила всю остальную жизнь.

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