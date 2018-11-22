В Австралии работница фермы начиняла клубнику швейными иглами

Брисбен, Австралия, , 08:20 — REGNUM Работница австралийской фермы Berry Licious, ранее уличенная в подкладывании швейных игл в клубнику, отпущена под залог. Такое решение принял суд австралийского города Брисбен, передает 22 ноября телеканал ABC.

Ранее сообщалось, что 50-летняя супервайзер предприятия как минимум семь раз вкладывала иглы в ягоды, предназначенные для реализации. Причастность женщины к правонарушению установлена при помощи метода ДНК-анализа, отмечает телеканал.

Согласно условиям освобождения под залог, злоумышленница должна будет сдать свой паспорт, три раза в неделю отмечаться в полиции и отказаться от контактов с другими работниками фермы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что школьницу из округа Роуэн (штат Северная Каролина, США) обвинили в опасной проделке — девочка начиняла швейными иглами конфеты на Хэллоуин.

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