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Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий

Общество

Исследовано более 7 тыс. образцов кондитерских изделий

Москва, 22 ноября 2018, 08:09 — REGNUM  В российских магазинах продаются небезопасные для здоровья человека кондитерские изделия. Так, часть этой продукции не соответствует нормативам по влажности, кислотности и доли сахара в изделия. Таковы результаты исследования, проведенного Роспотребнадзором, сообщается на сайте ведомства.

За девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовано более 7 тыс. образцов кондитерских изделий. Из продажи изъято около 15 тонн некачественных кондитерских изделий.

При этом в ходе исследования выяснилось, что содержания токсичных элементов и пестицидов, не соответствующих нормативам, в кондитерских изделиях не обнаружено.

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Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года Роспотребнадзор исследовал более 55 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Из продажи изъято более 3,5 тонны некачественного и небезопасного хлеба.

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