Учения «Индра-2018»: военные РФ протестировали индийские винтовки

Нью-Дели, , 08:05 — REGNUM Военные России и Индии в рамках двусторонних учений «Индра-2018» протестировали оружие друг друга. Занятия по огневой подготовке прошли на полигоне «Бабина» (штат Уттар Прадеш). Об этом сообщает ТК «Звезда».

Так, российские военнослужащие провели стрельбу из полуавтоматической винтовки INSAS калибра 5.56 и винтовки TAR-21. Индийские же мотострелки вышли на огневой рубеж с автоматами Калашникова и пулеметами той же системы, а также гранатомётами РПГ-7.

Отмечается, что командующие учением с российской и индийской стороны генерал-майор Олег Цеков и генерал-майор П.С. Минхас также лично опробовали оружия стран-партнеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совместное российско-индийское военное учение «Индра-2018» проводится на полигоне Бабина (штат Уттар Прадеш) с 18 по 28 ноября.

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