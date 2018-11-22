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Во Франции плакаты с Трампом призывают голосовать на европейских выборах

Общество

Сотни рекламных плакатов появились в городе Страсбург, на которых изображено лицо американского президента, частично замаскированного европейским флагом

Страсбург, Франция, 22 ноября 2018, 08:14 — REGNUM  Глава США Дональд Трамп «призвал» избирателей проголосовать на европейских выборах в мае 2019 года: сотни рекламных плакатов появились в городе Страсбург, на которых изображено лицо американского президента, частично замаскированного европейским флагом, сообщает Le Figaro.

Лозунг этой кампании неявно напоминает о важности Европейского союза для США: «На этот раз я ставлю свою подпись, я голосую».

«Это нормально, что Страсбург, европейская столица, играет роль агитатора», — заявил Жан-Франсуа Ланнелюк, директор по связям с общественностью в ратуше.

«Когда вы запускаете информационную кампанию, вам нужно немного грубости, что-то, что не останется незамеченным, это провоцирует дебаты и тем лучше», — добавил Жан-Франсуа Ланнелюк.

Напомним, в начале ноября кампания разместила правительственный видеоролик, который призывал французов идти и голосовать на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

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