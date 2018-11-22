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В Москве 22 ноября будет ветрено и около нуля

Общество

В ночь на 23 ноября похолодает до -6 °С

Москва, 22 ноября 2018, 07:57 — REGNUM  Погода днем 22 ноября в Московском регионе будет облачной с прояснениями. Ожидается −1…+1 °С, сообщает Гидрометцентр РФ.

Местами возможен небольшой снег и гололедица. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5−10 м/с с порывами до 15 м/с.

В ночь на 23 ноября похолодает до — 6 °C, днем ожидается −2…−0 °С. При облачной погоде также возможны прояснения, небольшой снег и наледь на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, в столичном регионе из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение о потенциальной опасности продлено на 22 ноября.

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